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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da itfaiye ekipleri geçen yıl 721 yangın, 118 trafik kazasına müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da itfaiye ekipleri geçen yıl 721 yangın, 118 trafik kazasına müdahalede bulundu.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla var gücüyle çalıştığı belirtildi.

        Kent içindeki yangın ve kaza yerine varış süresinin yaklaşık 4 dakika olarak ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, yaşanan olaylar karşısında hızlı ulaşım ve müdahalenin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

        Geçen yıl yapılan ihbarlardan 24'ünün asılsız ihbar olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 721 yangından 78'inin konut, 24'ünün işyeri ve fabrika, 59'unun araç, 21'nin trafo ve elektrik panosu, 378'inin anız, 148'inin çöplük, 9'unun samanlık, 4'ünün ise orman ve koru yangınları olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, ekiplerin 118 sıkışmalı trafik kazasına müdahale ederek, 684 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

        - Kent ormanını 115 bin 550 kişi ziyaret etti

        Lüleburgaz kent ormanını geçen yıl 115 bin 550 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumdayken Tarım ve Orman Bakanlığından kiralanarak hizmete sunulan 973 dönümlük Lüleburgaz kent ormanına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada 2023 yılında 115 bin 550 ziyaret ettiği kent ormanı ile vatandaşların piknik alanı, kır kahvesi ve masal vadisinde her

        mevsim doğanın içinde huzurla vakit geçirme imkanı bulduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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