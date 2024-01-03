Lüleburgaz'da itfaiye ekipleri geçen yıl 721 yangın, 118 trafik kazasına müdahalede bulundu.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla var gücüyle çalıştığı belirtildi.

Kent içindeki yangın ve kaza yerine varış süresinin yaklaşık 4 dakika olarak ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, yaşanan olaylar karşısında hızlı ulaşım ve müdahalenin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Geçen yıl yapılan ihbarlardan 24'ünün asılsız ihbar olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 721 yangından 78'inin konut, 24'ünün işyeri ve fabrika, 59'unun araç, 21'nin trafo ve elektrik panosu, 378'inin anız, 148'inin çöplük, 9'unun samanlık, 4'ünün ise orman ve koru yangınları olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin 118 sıkışmalı trafik kazasına müdahale ederek, 684 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

- Kent ormanını 115 bin 550 kişi ziyaret etti

Lüleburgaz kent ormanını geçen yıl 115 bin 550 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumdayken Tarım ve Orman Bakanlığından kiralanarak hizmete sunulan 973 dönümlük Lüleburgaz kent ormanına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada 2023 yılında 115 bin 550 ziyaret ettiği kent ormanı ile vatandaşların piknik alanı, kır kahvesi ve masal vadisinde her

mevsim doğanın içinde huzurla vakit geçirme imkanı bulduğu ifade edildi.