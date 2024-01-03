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        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:38
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        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri Eski Cami'de yatsı namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Gruptakiler Filistin'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler ve şehit Mehmetçikler için dua etti.

        AGD Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Muhammet Şahin, yaptığı açıklamada, Filistinli Müslümanlara yönelik her türlü zulmü işleyen siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

        Siyonistlerin Hamas karşısında diz çöktüğünü ve içerisinde bulundukları acziyeti sivil katliamlarıyla örtmeye çalıştığını belirten Şahin, İsrail'in yeni bir küstahlığa girişerek Hamas'ın en üst düzey isimlerinden olan Şeyh Salih Aruri ve beraberindeki 5 kişiyi şehit ettiğini dile getirdi.

        Programa Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde AGD üyeleri yatsı namazının ardından Hızırbey Camisi'nde toplandı.

        Camide Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından cemaate lokum dağıtıldı.

        Tekirdağ'da da AGD Tekirdağ Şubesi ve STK üyeleri Orta Cami'de bir araya geldi.

        Yatsı namazının ardından Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

        AGD Tekirdağ Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammet Uzuner, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de soykırımın yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

        Bugüne kadar 30 bin Gazze'linin şehit edildiğini belirten Uzuner, "3 ayda Gazze'de 2 milyon insan yerinden edildi. Evler, iş yerleri yıkıldı. Gazze için hala tek bir somut adım atılmadı." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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