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        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

        31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:07
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        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
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        31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan listeler muhtarlara teslim edildi.

        Listeler muhtarlıklarda vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı.

        Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

        Akalar Mahalle Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine seçmen listelerinin bugün itibariyle askıya çıkarıldığını belirterek, tüm vatandaşların isimlerini listelerden kontrol etmesini istedi.

        Listelerin 17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Ediş, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

        Vatandaşlardan Bülent Boyacı ise listeden ismini kontrol ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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