Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan listeler muhtarlara teslim edildi.

Listeler muhtarlıklarda vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Akalar Mahalle Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine seçmen listelerinin bugün itibariyle askıya çıkarıldığını belirterek, tüm vatandaşların isimlerini listelerden kontrol etmesini istedi.

Listelerin 17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Ediş, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Bülent Boyacı ise listeden ismini kontrol ettiğini belirtti.