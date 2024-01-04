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        Trakya ihracatta hububat ve demirle öne çıktı

        UFUK ERTOP - Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 70 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:23
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        Trakya ihracatta hububat ve demirle öne çıktı
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        UFUK ERTOP - Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 70 dolarlık ihracat yapıldı.

        Avrupa'ya ve İstanbul'a yakınlığı, deniz, demir ve kara yolu ulaşım imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, her yıl ihracat kapasitesini artırıyor.

        Bölgenin 2022 yılında 1 milyar 856 milyon 326 bin 58 dolar olan dış satım tutarı, 2023'te 2 milyar 108 milyon 274 bin 70 dolara yükseldi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Trakya'nın ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı.

        Tekirdağ, bölge ihracatında başı çekti. Deniz, demir ve kara yoluyla ulaşım imkanı sunan Tekirdağ'dan 1 milyar 825 milyon 224 bin 87 dolarlık dış satım yapıldı. Kentten en fazla ihracat 169 milyon 617 bin 71 dolarla mart ayında, en düşük ihracat ise 142 milyon 702 bin 3 dolarla aralık ayında gerçekleştirildi.

        Bölge ihracatında ikinci sırada yer alan Kırklareli'nden 201 milyon 300 bin 93 dolar, Edirne'den ise 81 milyon 748 bin 90 dolarlık dış satım yapıldı.

        173 ülkeye ürün gönderen Tekirdağ, 360 milyon 701 bin 99 dolarla en çok ihracatı Almanya'ya yaptı.

        Bu ilden ABD'ye 146 milyon 802 bin 16, Fransa'ya 85 milyon 269 bin 62 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kırklareli'nden ihracatta da Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya 24 milyon 425 bin 17, Bulgaristan'a 19 milyon 590 bin 39, Kenya'ya 14 milyon 571 bin 14 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kırklareli'nden geçen yıl 129 ülkeye, Edirne'den de 88 ülkeye ürün satıldı.

        Tekirdağ'dan en çok ihracatı demir ve demir dışı metaller sektörü, Kırklareli ve Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yaptı.

        Demir ve demir dışı metaller sektörü Tekirdağ'dan yurt dışına 350 milyon 631 bin 44 dolarlık ürün satarken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Kırklareli'nden 93 milyon 372 bin 44 dolarlık, Edirne'den 30 milyon 649 bin 75 dolarlık dış satıma imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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