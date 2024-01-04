Kırklareli'nde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Yıldıray Karacaoğlu yönetimin 39 AAT 279 Karamusul köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karacaoğlu'nun cesedi, memleketi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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