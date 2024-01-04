Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Yıldıray Karacaoğlu yönetimin 39 AAT 279 Karamusul köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karacaoğlu'nun cesedi, memleketi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Trakya ihracatta hububat ve demirle öne çıktı
        Trakya ihracatta hububat ve demirle öne çıktı
        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığına karışan sağlık çalışanına 4...
        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığına karışan sağlık çalışanına 4...
        Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı
        Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı
        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...