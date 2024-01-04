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        Kırklareli Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:18
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        Kırklareli Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, belediye meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu okundu.

        Geçen yıl 492 lira olan huzur hakkı ücreti, 833 liraya çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantıda, 2024 yılı denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan oylamada, meclis üyelerinden Can Yazıcı, Ayşe Durmaz, Savaş Çekinmez, Ersin Kırmızıtaş ve Fırat Altıntel denetim komisyonuna seçildi.

        Zabıta ve itfaiye personelinin 2024 yılı maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu okunup oylamaya sunuldu.

        Maktu fazla mesai ücreti brüt 1575 lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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