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        Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:01
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        Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılında 3 bin 507 olaya müdahale edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, yapay zeka da kullanılarak meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı.

        Alınan tedbirler sonucu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 42 azalma sağlandı.

        Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 bin 174 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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