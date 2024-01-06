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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite hakkında Eviş'e bilgi verdi.

        Üniversitelerinin her geçen gün geliştiğini belirten Şengörür, öğrenci sayılarının da artmaya devam ettiği kaydetti.

        Eviş de, çalışmalarında dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

        - Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1-7 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Hastane içerisinde kurulan stantta vatandaşlara verem hastalığı hakkında bilgi verildi. Görevliler tarafından broşür dağıtıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, tüberkülozun hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organlara zarar verebilen bir hastalık olduğunu belirtildi.

        Hastalığın belirtilerinin halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş ve gece terlemesi olduğu bildirilen açıklamada, bu hastalığa karşı duyarlı olunması gerektiği ifade edildi.

        - İstiklal Ortaokulu inşaat çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nde İstiklal Ortaokulunun inşaat çalışmaları devam ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhabirine Karakaş Mahallesi'nde İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren 24 derslikli okul binasının 2024, 2025 eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Özefsun, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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