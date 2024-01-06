Kırklareli'nde boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e bilgi verdi.

Öğretmenin Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine öğrenci tekrar rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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