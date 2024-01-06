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        Kırklareli'nde boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:24
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        Kırklareli'nde boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

        Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e bilgi verdi.

        Öğretmenin Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine öğrenci tekrar rahat nefes almaya başladı.

        Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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