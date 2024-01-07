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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

        Demirtaş Mahallesi Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.

        Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, "Her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

        - Şehit ailesine ziyaret

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

        Özdemir, Kore şehidi Ali Özel'in ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Özdemir, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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