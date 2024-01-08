"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" ödülleri verildi Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı

Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı