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        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" ödülleri verildi

        Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:07
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        "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" ödülleri verildi
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        Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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