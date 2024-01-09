Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda kabul ettiği sporcuları tebrik etti.

Kentin adının sporla duyurulduğunu ifade eden Ekici, spora ve sporcuya gereken önemi verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla sohbet etti.

- KTB Başkanı Altıntel'den ziyaret

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Kayalıköyü Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı ziyaret etti.

Kolay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Altıntel'e bilgi verdi.

Altıntel de Kolay'a çalışmalarında başarı diledi.

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