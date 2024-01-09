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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi.

        Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda kabul ettiği sporcuları tebrik etti.

        Kentin adının sporla duyurulduğunu ifade eden Ekici, spora ve sporcuya gereken önemi verdiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla sohbet etti.

        - KTB Başkanı Altıntel'den ziyaret

        Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Kayalıköyü Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı ziyaret etti.

        Kolay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Altıntel'e bilgi verdi.

        Altıntel de Kolay'a çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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