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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:23
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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte tedbirler alındığı bildirildi.

        Tedbirler kapsamında trafikte seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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