Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri başvurularının başladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 19 Şubatta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların tesis yapımı, mevcut yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenileme alanlarında yapılacağı bildirildi.

Başvuru alt limitinin 100 bin, üst limitinin ise 3 milyon Türk Lirası olacağı ifade edildi.