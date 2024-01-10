Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları başladı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri başvurularının başladığını bildirdi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri başvurularının başladığını bildirdi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 19 Şubatta sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, başvuruların tesis yapımı, mevcut yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenileme alanlarında yapılacağı bildirildi.
Başvuru alt limitinin 100 bin, üst limitinin ise 3 milyon Türk Lirası olacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.