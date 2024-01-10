MHP Kırklareli İl Teşkilatı basın mensuplarıyla buluştu

MHP Kırklareli İl Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programda MYK üyesi Derya Bulut, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ile parti üyeleri katıldı.

Bulut, konuşmasında gazetecilerin kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Bulut, tüm gazetecilerin zorluklara rağmen fedakarlık ve azim içerisinde görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Dürüst, adil ve şeffaf habercilik için çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Bulut, "İfade özgürlüğünün ve doğru haberciliğin her zaman savunucusu olacağımızı da yineliyorum. Ulusalda olduğu kadar yerel ve bölgesel bazda da bu rolünüz çok kritik. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması hem hak hem de ulvi bir sorumluluktur." diye konuştu.

İl Başkanı Savaşan da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.