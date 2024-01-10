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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Kırklareli Bürosuna ziyaretler

        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı Hidayet As ile Memur-Sen Kırklareli Başkan Yardımcısı Yusuf Cihat As, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:48
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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Kırklareli Bürosuna ziyaretler
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı Hidayet As ile Memur-Sen Kırklareli Başkan Yardımcısı Yusuf Cihat As, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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