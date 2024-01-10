10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Kırklareli Bürosuna ziyaretler

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı Hidayet As ile Memur-Sen Kırklareli Başkan Yardımcısı Yusuf Cihat As, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı

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