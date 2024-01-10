Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki Kayra Güner, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verildi.

Güner için Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güner'in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazın ardından Güner, yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.

- Olay

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan Güner, kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarpası sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güner'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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