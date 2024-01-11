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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

        Kırklareli Valiliğince motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen yasak kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:01
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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı
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        Kırklareli Valiliğince motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen yasak kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak Salı günü beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirildi.

        Tedbirler kapsamında can güvenliği için trafikte seyir etmeleri yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Kurallara riayet eden Kırklareli halkımıza sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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