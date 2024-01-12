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        Kırklareli'nde servis minibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:26
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        Kırklareli'nde servis minibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

        F.E. idaresindeki 34 ECC 895 plakalı cip, Kızılcıkdere köyüne ulaşımın sağlandığı yolun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında N.B. yönetimindeki 39 S 1170 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

        Kazada minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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