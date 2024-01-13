Kırklareli'nde yangında bir ev ile depo kullanılamaz hale geldi Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

Kapaklı köyünde Salih Tükenmez'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek odun deposuna sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev ve depo kullanılamaz hale geldi.