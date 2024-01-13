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        Deprem bölgesinde görev alan AFAD ekibi AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:13
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        Deprem bölgesinde görev alan AFAD ekibi AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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