Deprem bölgesinde görev alan AFAD ekibi AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Anadolu Ajansının
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.