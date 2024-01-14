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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Lüleburgaz'da tanıtıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:13
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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Lüleburgaz'da tanıtıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda konuşan KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, Dünya Bankası'nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" desteklerinin sanayi kuruluşları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

        Özkaya, "Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi" ile "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Projesi" kapsamında sanayi kuruluşlarına destek verileceğini kaydetti.

        KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisi yatırımlarının ve döngüsel ekonomide karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliğiyle beraber üretim verimliliğini yükseltecek projeler olduğunu ifade eden Özkaya, KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımlarına proje başına 14 milyon liraya kadar toplamda 160 milyon dolar bütçe aktarılacağını belirtti.

        Özkaya, "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Projesi" kapsamında ise işletme başına 4 milyon lira olmak üzere 87 milyon dolarlık bütçeyi işletmelere sunacaklarını kaydetti.

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