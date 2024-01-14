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        Kırklareli'nde kaçak elektronik eşya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:09
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        Kırklareli'nde kaçak elektronik eşya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, gümrük kaçağı elektronik eşyaların satışa sunulacağı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.

        İş yerinde gümrük kaçağı 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ile 70 şarj kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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