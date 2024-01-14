Kırklareli'nde kaçak elektronik eşya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, gümrük kaçağı elektronik eşyaların satışa sunulacağı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde gümrük kaçağı 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ile 70 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.