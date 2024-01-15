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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut'tan ziyaretler

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:01
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut'tan ziyaretler
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağdaş ve MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile evinde tedavi gören Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Sevimli'ye ziyaret etti.

        Sevimli ile bir süre sohbet eden Bulut istekleri de dinledi.

        Bulut ardından Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Birliği Başkanı Metin Aygur'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle belediye başkan adayı olarak ilan edildiğini anımsatan Bulut, Kırklareli'nin makus tarihini değiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Tüm vatandaşların desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Bulut, kentin artık daha fazla gelişmeye ihtiyacının olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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