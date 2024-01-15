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        Saros Körfezi'nde avlanan 160 kilogramlık orkinos balıkçı tezgahında ilgi çekti

        Edirne'nin Saros Körfezi'nde yakalanan 160 kilogramlık orkinos sergilendiği Kırklareli'ndeki balıkçı tezgahında dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:13
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        Saros Körfezi'nde avlanan 160 kilogramlık orkinos balıkçı tezgahında ilgi çekti
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        Edirne'nin Saros Körfezi'nde yakalanan 160 kilogramlık orkinos sergilendiği Kırklareli'ndeki balıkçı tezgahında dikkat çekiyor.

        Kırklarelili balıkçıların avlandıkları Saros'ta ağlarına büyük bir orkinos takıldı.

        Ağdan çıkarılarak tartılan 160 kilogramlık balık Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine getirildi.

        Balıkçı Sami Küçük'ün Kocasinan Mahallesi'ndeki balıkçı dükkanında sergilenen orkinos vatandaşların dikkatini çekti.

        Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameraları ile orkinosun fotoğrafını kaydetti.

        Küçük, AA muhabirine, hacimli balık olması nedeniyle orkinosun kısa sürede tezgaha ilgiyi artırdığını söyledi.

        Orkinosu bir süre daha sergileyeceklerini ifade eden Küçük sergilemeden sonra balığı parça halinde kilogramı 200 liradan satacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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