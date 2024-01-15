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        Kırklareli'nde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:40
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        Kırklareli'nde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Güneş Mahallesi Ozanlar Sokak'ta bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki 2 panelvan, motosiklet ve çok sayıda buzdolabı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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