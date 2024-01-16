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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:14
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik 1-11 Ocak tarihlerinde 15 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 584 gram esrar, 388 gram metamfetamin, 26 gram bonzai, 2 gram skunk, 121 kök kenevir, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin Türk lirası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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