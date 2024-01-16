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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:25
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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
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        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yer yer 50 metrenin altına düşen görüş mesafesi sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

        Ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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