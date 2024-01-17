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        Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile gezdi

        Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:12
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        Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile gezdi
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        Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile şehir turu attı.

        Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG, Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezine gönderildi.

        Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi. Öğrenciler daha sonra araç ile gezdirildi.

        Vali Ekici, TOGG'un tüm okullara götürülerek tanıtıldığını söyledi.

        Özel gereksinimli öğrencilerinde TOGG ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Ekici, öğrencileri araçla gezdirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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