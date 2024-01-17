Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile gezdi Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile şehir turu attı.

Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler TOGG ile şehir turu attı.

Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG, Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezine gönderildi.

Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi. Öğrenciler daha sonra araç ile gezdirildi.

Vali Ekici, TOGG'un tüm okullara götürülerek tanıtıldığını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencilerinde TOGG ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Ekici, öğrencileri araçla gezdirdiklerini kaydetti.