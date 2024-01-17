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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:31
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

        Ekici'ye İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'te eşlik etti.

        - Vali Ekici'ye ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eczacılar odasına çalışmalarında başarılar diledi.

        Pehlivan da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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