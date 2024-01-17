Kırklareli Valisi Birol Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Ekici'ye İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'te eşlik etti.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eczacılar odasına çalışmalarında başarılar diledi.

Pehlivan da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.