Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gündoğdu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Şükrü Özpamuk'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.