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        Kırklareli'nde 3 sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis

        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:40
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        Kırklareli'nde 3 sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis
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        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan T.I. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık T.T. ile tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkemeye sunulan belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaa verdi.

        Savcı mütalaasında, sanıklardan M.G, Y.E.B. ve T.I'nın "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını, T.T'nin ise beraatini talep etti.

        Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.G, Y.E.B. ve T.I'ya "göçmen kaçakçılığı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezası verdi.

        T.I'nın hükümle tutuklanmasına, diğer sanık T.T'nin ise beraatine karar verildi.

        - Olay

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen sene aralık ayında üzeri brandayla örtülü kamyoneti durdurmuş, kamyonette yapılan aramada 62 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili Y.E.B. M.G, T.T. ve T.I. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Y.E.B. ile M.G. tutuklanmış, diğer 2'si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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