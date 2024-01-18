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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra bir gün sonra polise teslim olarak suçunu itiraf eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:49
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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra bir gün sonra polise teslim olarak suçunu itiraf eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Selvi G'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık M.B. hakkında iddianame hazırlandı.

        İddianamede M.G'nin Kırklareli'nde cinayeti işledikten sonra Tekirdağ'a kaçtığı ve bir gün sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği anlatıldı.

        Maktulün otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, rapora göre maktulün 13 ayrı yerinden bıçaklandığı, buna bağlı olarak iç organ yaralanması, iç kanama ve büyük damar kesikleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

        M.B'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın yargılanmasına şubat ayında başlanacak.

        - Olay

        Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Olaydan bir gün sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis merkezine giderek işlediği cinayeti itiraf eden şüpheli, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

        Ekipler, şüphelinin itirafı üzerine evde yaptığı incelemede Selvi G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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