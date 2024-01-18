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        Kırklareli'nde afetlere hazırlık kapsamında sahra hastanesi kurulumu tatbikatı yapıldı

        Kırklareli'nde afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında sahra hastanesi kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:47
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        Kırklareli'nde afetlere hazırlık kapsamında sahra hastanesi kurulumu tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli'nde afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında sahra hastanesi kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikatta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 86 kişi görev aldı.

        Kavaklı beldesi eğitim alanındaki faaliyette, acil servis, sosyal alan, sevk bekleme, eczane, laboratuvar, izolasyon, depo, morg, barınma ve yönetim gibi alanların bulunduğu 650 metrekarelik alanda sahra hastanesi kuruldu.

        Kurulum sonrası sahra hastanesi kısa sürede yatak, cihaz ve gerekli materyallerle donatıldı.

        Çalışmaları takip eden İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine afetlere hazırlık amacıyla tatbikatların devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin deprem ve diğer afetler açısından riskli bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Cerit, tatbikatın 3 gün sürdüğünü kaydetti.

        Afetlere hazırlanmak ve eksikleri gidermek amacıyla bu çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Cerit, görev alan sağlık personeline teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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