Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler T.G'nin devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan T.G. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, ardından cezaevine gönderildi.

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