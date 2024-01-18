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        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:39
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        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler T.G'nin devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Yakalanan T.G. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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