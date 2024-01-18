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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:20
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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        B.K, idaresindeki 06 GGF 77 plakalı panelvan Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.S.Ç. yönetimindeki 34 AK 3314 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil A.A. kontrolündeki 16 ANU 810 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S.Ç. ile aynı araçta bulunan E.N.Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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