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        Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:08
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        Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan operasyonda gözaltına alınan S.A'nın 20 dolandırıcılık olayına karıştığı ve 225 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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