Trakya'da geçen ay 4 bin 14 konut satıldı
Trakya'da aralık ayında 4 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da aralık ayında 4 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 771 konut, Edirne'de 714, Kırklareli'nde ise 529 konut satışı gerçekleşti.
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