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        Trakya'da geçen ay 4 bin 14 konut satıldı

        Trakya'da aralık ayında 4 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:51
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        Trakya'da geçen ay 4 bin 14 konut satıldı
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        Trakya'da aralık ayında 4 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 771 konut, Edirne'de 714, Kırklareli'nde ise 529 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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