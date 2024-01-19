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        Kırklareli'nde otomobilde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi

        Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:11
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        Kırklareli'nde otomobilde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi
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        Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu aracı Lüleburgaz gişelerinde durdurdu.

        Aramada, aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.

        Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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