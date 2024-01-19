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        Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı bisikleti depremzede çocuğa hediye etti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Kaykı, "deprem" konulu resim yarışmasında kazandığı bisikleti depremzede çocuğa hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:24
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        Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı bisikleti depremzede çocuğa hediye etti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Kaykı, "deprem" konulu resim yarışmasında kazandığı bisikleti depremzede çocuğa hediye etti.

        Zeynep Kaykı (7), Lüleburgaz Belediyesi ile özel bir hastane tarafından ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen deprem konulu resim yarışmasına katıldı.

        Yarışmada eseriyle birinci olan Kaykı'ya bisiklet hediye edildi.

        Kaykı, bisikleti bir depremzede çocuğa hediye etmek istediğini belirtmesi üzerine ailesi bisikleti Lüleburgaz Kaymakamlığına teslim etti.

        Kaymakamlık da Kaykı'nın isteğini yerine getirerek bisikleti Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen bir ailenin çocuğuna verdi.

        Bunun üzerine özel hastane yönetimi duyarlı kız çocuğunu hastaneye davet ederek tablet hediye etti.

        - "Dünya paylaştıkça güzelleşir"

        Kaykı, AA muhabirine resim yapmayı çok sevdiğini ve yarışmaya da bunun için katıldığını söyledi.

        Yarışmada deprem konulu resim yaptığını belirten Kaykı, yaptığı resmin birinci seçildiğini anımsattı.

        Ödül olarak bisiklet kazandığını anlatan Kaykı, "Onu da depremzede bir arkadaşıma hediye etmek istedim. Dünya paylaştıkça güzelleşir. Diğer arkadaşlarımız da evlerinde fazla oyuncak ya da eşyası varsa depremzede çocuklara verebilirler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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