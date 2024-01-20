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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:29
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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

        Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılındaki süreci değerlendirdi.

        Geçen yıl iş ve meslek danışmanları tarafından 12 bin 97 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirildiğini ifade eden Babalıoğullu, 6 bin 349 kişinin özel sektörde istihdamının sağlandığını belirtti.

        Babalıoğullu, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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