Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya haftayı yağışlı ve sisli geçirecek

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta boyu yağışlı ve sisli havanın hakim olması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya haftayı yağışlı ve sisli geçirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta boyu yağışlı ve sisli havanın hakim olması bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de salı ve çarşamba günü sisin etkili olması öngörülüyor.

        Perşembe ve cuma günü ise bulutlu olması tahmin ediliyor.

        Kırklareli'nde de salı günü az bulutlu, çarşamba günü sisli, perşembe günü hafif kar bekleniyor.

        Cuma günü ise kentte sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Tekirdağ'da da salı ve çarşamba günü sis, perşembe çok bulutlu, cuma ise sağanak olması değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çocuklar kartopu oynayıp eğlendi
        Kırklareli'nde çocuklar kartopu oynayıp eğlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pehlivanköy'de çiftçiler kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendi...
        Pehlivanköy'de çiftçiler kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendi...
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü...
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü...