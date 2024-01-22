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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut partilileriyle bir araya geldi

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut partilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:56
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut partilileriyle bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut partilileriyle bir araya geldi.

        Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhur İttifakı Programı"nda bu seçimin Kırklareli'nin kaderi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kenti güzel günlere taşımak için çalışacakları kaydetti.

        Cumhur İttifakı olarak sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Bulut, "Bu seçim Derya Bulut seçimi değildir. Bu seçim sadece Cumhur İttifakı seçimi de değildir. Bu seçim kentin kaderidir. Hep birlikte ele ele verip bu kaderi olumlu yönde değiştireceğiz. Dolayısıyla bu sorumluluk başta ben olmak üzere hepimizin üzerinde. Hepimiz hiçbir menfaat beklemeden, Kırklareli'ni güzel günlere taşıyabilmek adına, uyumayacağız, kapı kapı doluşacağız, herkesle görüşeceğiz, sizlerin destekleriyle başaracağız." şeklinde konuştu.

        Bulut ardından partilileriyle istişarede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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