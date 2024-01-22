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        Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:38
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        Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Asayiş Şubesi ekiplerince Yayla Mahallesi'nde çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

        Yaklaşık iki saat süren denetimlerde 143 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca bir motosiklet trafikten men edilirken kusurlarından dolayı 2 araca idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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