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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:08
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 25 kişi gözaltına alındı.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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