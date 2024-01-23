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        Kırklareli Valisi Ekici ile milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:48
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        Kırklareli Valisi Ekici ile milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Ekici ve Sarıçam ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

        Vali Ekici, kentte sürdürülen yatırım ve çalışmalar hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

        Ardından İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret eden Ekici ve Sarıçam İl Özel İdaresince sürdürülen güneş enerji santrali projesi hakkında görüştü.

        Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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