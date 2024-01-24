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        Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:56
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        Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda kışın alınacak tedbirler görüşüldü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden toplantıda kış tedbirleri kapsamında sunum yaptı.

        Vali Ekici, kış şartları nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Kurumların oluşabilecek olumsuzluklar karşısında hızla harekete geçeceğini ifade eden Ekici, kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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