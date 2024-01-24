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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Çamlıca ve personeli Oklalı ve Düğüncübaşı köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarlarından bilgi alan Çamlıca, üreticilere ilaç, sıvı gübre, toprak hazırlama, buğday, ayçiçek, mısır ekilişleri hakkında bilgi verildi.

        Ziyaret sonrası muhtarlara yağmur ölçer cihazı hediye edildi.

        - Mesleğini uzun yıllar sürdüren terziye plaket verildi

        Lüleburgaz ilçesinde 38 yıldır terzilik yapan Mustafa Göksu'ya plaket verildi.

        Lüleburgaz Terziler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kurnaz ile Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Göksu'yu ziyaret etti.

        Şeker, çalışmalarından ve mücadelesinden dolayı Göksu'yu tebrik etti.

        Göksu'nun başarısının örnek alınması gerektiğini ifade eden Şeker, mesleğini halen severek yerine getiren esnaflara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Şeker tarafından Göksu'na plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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