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        Kırklareli'nde CHP'nin seçim bürosu açıldı

        Kırklareli'nde CHP'nin seçim bürosu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:30
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        Kırklareli'nde CHP'nin seçim bürosu açıldı
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        Kırklareli'nde CHP'nin seçim bürosu açıldı.

        CHP İl Başkanlığı binasında bir araya gelen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve partililer yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Özkan, seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Kırgınlık ve küskünlüklerin bittiğini ifade eden Özkan, Kesimoğlu'na başarılar diledi.

        Gündoğdu ise başarmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

        Kesimoğlu da 2 dönem milletvekilliği, 2 dönemde belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

        Düşe kalka bugünlere geldiğini vurgulayan Kesimoğlu, kentte partisini yeninden birinci parti yapacağına inandığı kaydetti.

        Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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