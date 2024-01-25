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        Kırklareli'nden kısa kısa

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 08:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Çamuroğlu'na bilgi verdi.

        İstihdamın artırılması ve ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını

        ifade eden Ilık, kentin artık geliştiğini kaydetti.

        Çamuroğlu da çalışmalarından dolayı Ilık'a teşekkür etti.

        - Hububat ekim alanları kontrol edildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hububat ekim alanlarını kontrol etti.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personelin bitki gelişimleri kontrol edip üreticilere bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada, buğday ekili alanların genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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